Momente de panică pentru Alexandra Stan. Artista a rămas fără haine, în Finlanda

Cu toții ne-am confruntat cu aventuri neașteptate în călătorii, iar recent, Alexandra Stan a avut parte de o experiență de neuitat în Finlanda, care a pus-o în fața unei situații pe cât de stânjenitoare, pe atât de amuzante.

Conform informațiilor furnizate de cancan.ro, artista a avut parte de o surpriză neplăcută la aeroport, atunci când și-a dat seama că bagajele sale nu au mai ajuns. Și cine nu ar fi fost într-o situație ciudată și inconfortabilă, trezindu-se într-o țară străină, în fața unui concert important, fără hainele necesare?

Situația a fost chiar și mai dramatică de atât. Alexandra a pășit afară în adidași de vară, în mijlocul zăpezii finlandeze, încercând să găsească o soluție rapidă pentru problema sa vestimentară. Dar, așa cum se întâmplă deseori în astfel de povestiri, totul s-a terminat cu bine. Cu un spirit rapid și o doză sănătoasă de adaptabilitate, artista a găsit repede o soluție. Fără să-și piardă entuziasmul, a pornit în căutarea unui mall local, unde a făcut achiziții fulger pentru a-și înlocui garderoba pierdută.

Artista susțin că a avut la dispoziție 50 de minute pentru a-și găsi hainele potrivite.

“Aveam ca variantă să cânt în ținuta în care eram îmbrăcată. Dar până la urmă m-am descurcat. Am fost la mall si am avut 50 de minute la dispoziție ca să-mi cumpăr repede ceva. Și totul a fost ok. N-am mai fost așa de agitată, ca altă data. Dacă mi se întâmpla asta acum vreo zece ani, intram în panică rău. M-am întors deja în țară, cu bagaje cu tot, de data asta”, a povestit Alexandra Stan pentru sursa citată.

Și iată că povestea s-a terminat cu bine, reușind să urce pe scenă în fața fanilor ei, care nu au știut nici măcar ce aventuri a avut de înfruntat artista înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor.

