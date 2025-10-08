Un urs agitat a provocat panică într-un magazin alimentar din centrul Japoniei, rănind două persoane și speriind clienții, în timp ce în altă parte a țării un bărbat a fost găsit mort, posibil atacat de un urs, au anunțat oficialii miercuri.

Val de atacuri ale urșilor în Japonia: bărbat găsit mort, magazin devastat

Incidentul din magazin a avut loc marți seară în orașul Numata, prefectura Gunma, nord de Tokyo, când un urs adult, înalt de aproximativ 1,4 metri, a intrat prin intrarea principală și a rămas în interior timp de aproximativ patru minute. Ursul a rănit ușor un bărbat în vârstă de peste 70 de ani și pe altul în jur de 60 de ani, potrivit poliției și pompierilor regionali. În timpul incursiunii, animalul a dat peste un raft cu fructe, a distrus câteva avocade și a încercat să urce pe vitrina cu pește, provocând pagube materiale.

Managerul magazinului a declarat că aproximativ 30-40 de clienți se aflau în interior la momentul atacului și că ursul s-a agitat în încercarea de a găsi ieșirea.

Separat, în regiunea Iwate din nordul Japoniei, un bărbat a fost găsit mort pe munte, suspectându-se un atac al unui urs, iar un alt localnic a fost zgâriat și mușcat de un urs însoțit de pui, în apropierea casei sale. De asemenea, un turist spaniol a fost atacat de un urs duminică la un punct de autobuz în satul Shirakawa-go.

Numărul întâlnirilor oamenilor cu urșii a crescut semnificativ în Japonia în ultimii ani. Între aprilie și septembrie 2025, 108 persoane au fost rănite în urma atacurilor ursine, iar anul trecut s-au înregistrat 219 incidente, inclusiv șase decese.

Experții atribuie această creștere schimbărilor climatice, care afectează hrana și ciclurile de hibernare ale urșilor, dar și depopulării zonelor rurale din Japonia, care le oferă urșilor posibilitatea de a-și extinde teritoriul. Biologii avertizează că, pe măsură ce populația de urși crește, țara va trebui să găsească soluții noi pentru a proteja oamenii și infrastructura esențială.

