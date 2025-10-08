Premiul Nobel pentru Chimie 2025: Materialele metal-organice care pot schimba lumea

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost acordat miercuri, 8 octombrie, lui Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru „dezvoltarea structurilor metal-organice (MOF-uri)”, materiale inovatoare cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer.

MOF-urile sunt materiale formate din atomi de metal legați de molecule organice, care formează o rețea tridimensională extrem de poroasă, capabilă să „capteze” și să „elibereze” diverse molecule, de la CO₂ până la vapori de apă.

Cine sunt laureații Nobel pentru Chimie 2025

Susumu Kitagawa – Japonia

Profesor la Universitatea Kyoto, Kitagawa a demonstrat cum pot fi controlate dimensiunea și forma porilor din MOF-uri, deschizând drumul pentru aplicații în filtrarea aerului și captarea CO₂.

Richard Robson – Australia

Profesor la Universitatea din Melbourne, Robson este pionier în studiul polimerilor de coordonare, „scheletele” chimice care stau la baza MOF-urilor. Contribuțiile sale teoretice sunt esențiale pentru înțelegerea arhitecturii acestor materiale complexe.

Omar M. Yaghi – SUA

Profesor la University of California, Berkeley, Yaghi este considerat „părintele chimiei reticulare”, ramura care proiectează și combină aceste structuri. El a demonstrat cum MOF-urile pot fi folosite pentru extracția apei din aerul deșertic, cu impact major în regiunile afectate de secetă.

Aplicațiile MOF-urilor

MOF-urile (Metal-Organic Frameworks) sunt ușoare și poroase, comparabile cu un burete microscopic capabil să absoarbă și să elibereze gaze sau lichide.

Cercetările arată că ele pot fi utilizate pentru:

  • captarea și stocarea CO₂, reducând poluarea atmosferică;
  • stocarea hidrogenului, o sursă de energie curată;
  • filtrarea și purificarea apei și aerului;
  • extracția apei din aer în zone aride;
  • producerea de catalizatori pentru reacții chimice ecologice.

De ce contează această descoperire

MOF-urile reprezintă una dintre cele mai promițătoare inovații pentru tranziția către o economie verde.

Comitetul Nobel a subliniat că munca celor trei chimiști „a deschis o nouă cale în știința materialelor”, oferind soluții concrete la unele dintre cele mai mari provocări ale secolului XXI – schimbările climatice, lipsa apei și criza energetică.

Premiul Nobel pentru Chimie, acordat pentru prima dată în 1901, rămâne una dintre cele mai importante distincții din lume. Laureații primesc o medalie, o diplomă și aproximativ 1 milion de dolari.

Ceremonia de decernare va avea loc pe 10 decembrie, la Stockholm, în ziua comemorării lui Alfred Nobel.

