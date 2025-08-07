Un bărbat din Bucureşti este suspectat că, în perioada 2010–2021, a înregistrat achiziţii fictive şi a omis să declare venituri în numele mai multor firme pe care le administra, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lei.

Marţi, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare în Capitală, iar procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva administratorului.

Acesta este acuzat că a prejudiciat statul prin 110 acte materiale, timp de 11 ani, în calitate de administrator în drept şi în fapt.

Faţă de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia, până la concurenţa prejudiciului de 3.418.114 lei (echivalentul a 762.202 euro).

