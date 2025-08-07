31.7 C
București
joi, 7 august 2025
Un bărbat din București a realizat un prejudiciu de 3,4 milioane de lei în perioada 2010-2021 prin achiziții fictive și omisiuni în declarații

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
Un bărbat din Bucureşti este suspectat că, în perioada 2010–2021, a înregistrat achiziţii fictive şi a omis să declare venituri în numele mai multor firme pe care le administra, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,4 milioane de lei.

Marţi, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare în Capitală, iar procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva administratorului.

Acesta este acuzat că a prejudiciat statul prin 110 acte materiale, timp de 11 ani, în calitate de administrator în drept şi în fapt.

Faţă de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia, până la concurenţa prejudiciului de 3.418.114 lei (echivalentul a 762.202 euro).

Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
