Ultrașii lui Dinamo Kiev, față în față cu Vladislav Blănuță! Atacantul român, pus la zid pentru trecutul său controversat

Fanii i-au cerut explicații pentru distribuirea unor materiale pro-ruse, însă discuția a lăsat impresia că jucătorul nu înțelege gravitatea faptelor.

Situația lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev continuă să fie tensionată. Atacantul român de 23 de ani, născut la Hîncești, în Republica Moldova, a ajuns în această vară în Ucraina, însă începutul său a fost umbrit de un scandal major, după ce fanii au descoperit că în trecut el și soția sa au distribuit pe rețelele sociale materiale pro-ruse.

Deși și-a cerut scuze public, suporterii nu l-au iertat. La debut a fost huiduit și chiar s-au aruncat obiecte în banca de rezerve. Recent, Blănuță s-a întâlnit față în față cu ultrașii lui Dinamo Kiev, care i-au cerut explicații directe.

„Nu înțelege ce a făcut, nu recunoaște că e vinovat”

Potrivit presei din Ucraina, discuția nu a fost violentă, dar a fost extrem de dură. „Ultrașii lui Dinamo i-au spus lui Blănuță tot ce cred despre el. Nu a putut să ofere un răspuns rezonabil la niciuna dintre întrebări. Cât despre Solovyov, a spus că era vorba despre Moldova, dar nu a convins. A fost întrebat și despre discursul lui Putin, repostat de soția sa. Răspunsul a fost: ‘Era ceva despre copii…’. Fanii i-au spus că Putin ne omoară copiii”, au relatat martori citați de Fanatik.

În timpul discuției, o femeie i-ar fi strigat direct atacantului: „Pleacă din Ucraina!”

Concluzia ultrașilor a fost că Blănuță „nu înțelege ce a făcut și nu recunoaște că este vinovat”.

Transfer promițător, început cu scandal

Mutarea lui Blănuță la Dinamo Kiev a fost sprijinită inclusiv de Mircea Lucescu, însă debutul atacantului este departe de așteptări. Până acum a bifat un singur meci pentru echipa ucraineană, iar relația cu suporterii rămâne extrem de încordată.

Blănuță și-a început cariera în Italia, la Pescara, iar în 2022 a ajuns la FCU Craiova. Sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Universitatea Cluj, unde a avut evoluții apreciate. Pe plan internațional, după ce a strâns 9 selecții pentru naționala U21 a Moldovei, a decis să reprezinte România la nivel de tineret începând cu 2023.

Pentru moment, însă, viitorul său la Dinamo Kiev rămâne incert, mai ales în contextul ostilității evidente din partea propriilor suporteri.

