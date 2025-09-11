De către

Comisia Europeană a transferat Ucrainei o nouă tranșă de sprijin, în valoare de 1 miliard de euro, prin programul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF). Este vorba despre a opta plată din acest pachet, anunță instituția într-un comunicat.

Sprijinul total acordat de Uniunea Europeană Ucrainei depășește acum 170 de miliarde de euro.

Pachetul AMF, în valoare de 18,1 miliarde de euro, constituie partea europeană din inițiativa G7 de împrumuturi cu utilizare accelerată a veniturilor extraordinare (ERA – Extraordinary Revenue Acceleration).

În total, mecanismul are ca obiectiv sprijinirea Ucrainei cu aproximativ 45 de miliarde de euro.

Odată cu această plată, sprijinul direct oferit de Comisie prin AMF a ajuns la 10 miliarde de euro doar în 2025.

von der Leyen: sprijin militar urgent în această toamnă

În discursul privind starea Uniunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat plata anticipată a 6 miliarde de euro din partea UE la inițiativa ERA.

„Acest lucru îi va permite Uniunii să sprijine creșteri esențiale ale cheltuielilor militare în această toamnă, ajutând Ucraina să răspundă nevoilor sale militare urgente”, a declarat aceasta.

Rambursare din activele rusești blocate

Împrumuturile ERA acordate de partenerii G7, precum și programul AMF al Uniunii Europene, sunt finanțate din veniturile obținute din activele statului rus blocate în UE.

La 25 august, mecanismul de coordonare a împrumuturilor pentru Ucraina a transferat deja o primă tranșă de 1,5 miliarde de euro din aceste venituri extraordinare, sprijinind astfel rambursarea împrumuturilor ERA de către Kiev.

