Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit miercuri, în fața Parlamentului European de la Strasbourg, un plan de colaborare cu Ucraina pentru producția de drone, cu un buget de șase miliarde de euro.

Fondurile vor proveni dintr-un împrumut ce va fi rambursat cu venituri generate din activele rusești blocate, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Ucraina are ingeniozitate. Ceea ce are nevoie acum este mărime, iar împreună o putem oferi, astfel încât Ucraina să-şi păstreze avantajul, iar Europa să-şi consolideze propriul avantaj”, a declarat Von der Leyen în fața europarlamentarilor.

Importanța dronelor în conflictul cu Rusia

Președinta Comisiei Europene a subliniat că mai mult de două treimi din pierderile echipamentelor rusești pot fi atribuite dronelor utilizate de Ucraina.

Cu toate acestea, Rusia recuperează rapid decalajul datorită producției industriale de masă și dronelor Shahed dezvoltate în Iran.

Danemarca, partener strategic în producția europeană

Von der Leyen nu a oferit detalii suplimentare despre structura alianței europene pentru producția de drone.

Totuși, Danemarca susține în mod special producerea echipamentelor militare ucrainene în UE.

Producția în Danemarca ar oferi un grad mai mare de siguranță pentru companiile ucrainene, deoarece eventualele atacuri rusești asupra instalațiilor ar risca un contraatac NATO.

