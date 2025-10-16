Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a interzice țigările cu filtru și țigările electronice, într-un efort de a diminua consumul de tutun și de a proteja sănătatea publică, potrivit Associated Press.

Un proiect de lege elaborat de Consiliul Uniunii Europene va fi pus în discuție la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din noiembrie.

Documentul citează un raport al unui grup de studiu OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea țigărilor”, potrivit cotidianului Bild.

Proiectul menționează că „o interdicție privind fabricarea, importul, distribuția și vânzarea de țigări cu filtru ar aduce o contribuție importantă la reducerea consumului de tutun”.

Țigările electronice, vizate de UE

Interdicția țigărilor electronice este analizată ca o „opțiune suplimentară de reglementare”, având în vedere impactul asupra mediului și sănătății oamenilor.

Propunerea a fost discutată pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru pentru sănătate publică al Consiliului UE, pe 9 octombrie, urmând să fie examinată în detaliu la conferința OMS de la Geneva din noiembrie.

Comisia Europeană susține restricțiile și măsura „pe generații”

În paralel, Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, analizează și o interdicție „bazată pe generații”, care ar împiedica vânzarea produselor din tutun persoanelor născute după un anumit an, ca parte a unui pachet mai larg de măsuri pentru reducerea consumului de tutun în UE.

