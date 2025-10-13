Alerta OMS! Bacteriile rezistente la antibiotice pun întreaga lume în pericol

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat luni un semnal de alarmă global privind creșterea alarmantă a infecțiilor bacteriene rezistente la antibiotice, situație care poate transforma leziuni minore și infecții comune în probleme medicale potențial letale. Conform OMS, una din șase infecții bacteriene confirmate în laborator în 2023 a prezentat rezistență la tratamentele antibiotice.

Rezistența la antibiotice, în creștere accelerată

Yvan J-F. Hutin, șeful departamentului OMS pentru rezistența antimicrobiană, a subliniat că această tendință este extrem de îngrijorătoare: Pe măsură ce rezistența la antibiotice crește, rămânem fără opțiuni de tratament, punând vieți în pericol.

Utilizarea masivă a antibioticelor pentru oameni, animale și alimente a accelerat dezvoltarea acestor bacterii „super-rezistente”, care cauzează direct peste un milion de decese anual și contribuie la aproape cinci milioane de decese, potrivit OMS.

Raportul OMS a analizat rezistența pentru 22 de antibiotice utilizate pentru infecții ale tractului urinar, gastrointestinal, infecții sanguine și gonoree. În ultimii cinci ani, rezistența a crescut pentru peste 40% dintre antibioticele monitorizate, cu o creștere anuală medie între 5 și 15%.

CITEȘTE ȘI – Un bărbat din China a trăit peste 170 de zile după un transplant de ficat de porc modificat genetic – o premieră medicală

Printre bacteriile urmărite se numără E. coli și K. pneumoniae, care pot provoca infecții sanguine severe, sepsis și insuficiență multiplă de organe. OMS avertizează că peste 40% dintre infecțiile cu E. coli și 55% dintre infecțiile cu K. pneumoniae sunt rezistente la cefalosporinele de generația a treia, antibiotice de primă alegere pentru aceste infecții.

Rezistența a fost mai mare în Asia de Sud-Est și regiunea Mediteranei de Est, unde o treime dintre infecții erau rezistente. În Africa, o infecție din cinci prezenta rezistență. OMS a atras atenția că aproape jumătate dintre țări nu raportează date privind rezistența antimicrobiană, ceea ce face ca situația globală să fie, în multe zone, „practic, pe nevăzute”.

OMS avertizează că nu există suficiente teste și tratamente noi în dezvoltare pentru a combate răspândirea bacteriilor rezistente, creând o „amenințare majoră pentru viitor”. Yvan Hutin a subliniat: „Creșterea utilizării antibioticelor, creșterea rezistenței și lipsa unui pipeline de medicamente reprezintă o combinație extrem de periculoasă.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.