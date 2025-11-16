De către

Comisia Europeană ia în calcul introducerea unei taxe aplicate alimentelor ultra-procesate cu conținut ridicat de grăsimi, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat de dpa.

Măsura ar putea fi prezentată oficial la jumătatea lunii decembrie și ar avea ca obiectiv stimularea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase în rândul europenilor.

Autorii raportului susțin că „o microtaxă la nivelul întregii UE” ar putea menține prețurile la un nivel echilibrat și, în același timp, ar modifica comportamentul consumatorilor fără a genera dificultăți financiare majore.

Veniturile colectate ar urma să fie direcționate strict către programe dedicate promovării unui stil de viață sănătos în blocul comunitar.

Comisia subliniază că producătorii ar fi astfel impulsionați să reformuleze rețetele și să reducă nivelul ingredientelor dăunătoare.

Motivația: impactul uriaș al bolilor cardiovasculare

Executivul european atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în UE, provocând anual peste 1,7 milioane de morți.

Costurile economice se ridică la 280 de miliarde de euro.

Potrivit documentului, există dovezi clare care asociază consumul frecvent de alimente ultra-procesate cu riscuri crescute de obezitate, diabet și boli metabolice.

Plan sanitar extins: de la tutun la etichetarea alimentelor

Pe lângă posibilitatea introducerii unei taxe, planul Comisiei include:

modernizarea legislației privind controlul tutunului până în 2027;

implementarea unui sistem unitar de rating pentru alimentele procesate în întreaga Uniune.

Prin acest set de măsuri, Comisia Europeană își propune să scadă cu 20% rata deceselor cauzate de boli cardiovasculare până în anul 2035.

