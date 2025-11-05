Fenomenul shrinkflation, prin care producătorii ascund scumpirile prin reducerea gramajului, nu mai este întâlnit doar în supermarketuri, ci începe să se manifeste și în restaurantele românești.

Patronii localurilor afirmă că modificările fiscale recente, scumpirile la energie electrică și combustibili, precum și creșterea salariilor au crescut semnificativ costurile operaționale.

„Numai utilitățile au crescut cu 36% într-o lună”, spun reprezentanții patronatelor din sector.

Cum gestionează restaurantele scumpirile

Corina Macri, vicepreședinte Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), explică pentru Termene.ro că reducerea gramajelor este singura soluție pentru a menține calitatea preparatelor fără a majora prețurile.

„Într-adevăr, s-au redus gramajele, nu ai cum să nu crești costul, în condițiile în care într-o lună cheltuielile cu utilitățile s-au mărit cu 36%. Costul forței de muncă crește, pentru că și oamenii cer salarii mai mari, având în vedere situația din piață, în care cheltuielile au crescut”, a declarat Macri, care administrează un restaurant în Timișoara.

Aceasta subliniază că nu este realist să majorezi prețurile zilnic, așa că proprietarii optează pentru porții mai mici, păstrând standardele calitative:

„Trebuie să scazi din cantitate și să rămâi la același cost, depinde de fiecare cât poate să ducă.”

Fenomenul se resimte în lanț

Vicepreședintele FPIOR explică că shrinkflation afectează întreg lanțul: de la producătorii care vând cantități mai mici, la restaurantele care servesc porții mai mici și, în final, la consumatori, care plătesc pentru produse mai puțin consistente.

„Fenomenul cumva atacă în lanț, adică pleacă de la producătorul care vinde mai puțin, la noi care facem porții mai mici și la final consumatorul care plătește pentru cantități mai mici, pentru că altfel nu avem cum să supraviețuim”, mărturisește Corina Macri.

Shrinkflation reprezintă reducerea gramajului unui produs fără a schimba prețul. De obicei, consumatorii nu sesizează diferența deoarece achiziționează produsele fără să verifice atent eticheta, ceea ce face ca scumpirea să fie mai puțin vizibilă, dar resimțită în buzunar.

În restaurante, fenomenul se traduce prin porții mai mici, păstrând aceeași calitate și preț, pentru a face față scumpirilor și creșterii cheltuielilor operaționale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.