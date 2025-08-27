Îmbrățișarea rușinoasă a lui Trump față de Putin, în Alaska, a schimbat puține lucruri. Ucraina și Europa încă mai pot (cu greu) să încline balanța acestui război.

Reamintim: Donald Trump stabilise termenul de 8 august pentru ca Vladimir Putin să accepte o încetare imediată a focului sau să se confrunte cu un nou val formidabil de sancțiuni economice. În schimb, Trump l-a întâmpinat cu entuziasm pe dictatorul rus la Anchorage, Alaska, ca și cum ar fi fost liderul unei superputeri prietene, și a sfârșit prin a adopta poziția lui Putin (o pace deplină, nu mai întâi o încetare a focului) în locul propriei sale propuneri.

Deci unde suntem după trei săptămâni de teatru politic trumpian?

Încântarea lui Putin. Nu-l vedem des pe Putin zâmbind larg, dar de data asta a făcut-o, prin geamul lateral al „Bestiei”, mașina blindată a președintelui american, unde se afla la invitația lui Trump – criminalul de război primit cu căldură de ceea ce odinioară numeam „liderul lumii libere”. Bestia în Bestie.

Simplul fapt al acestei întâlniri a fost o mare victorie pentru Putin. Imaginați-vă că Roosevelt l-ar fi primit pe Adolf Hitler la un summit prietenesc în Alaska la sfârșitul lui 1940, în timp ce avioanele germane bombardau Londra în timpul Blitz-ului, și apoi ar fi ținut o conferință de presă comună în fața unui decor american cu mesajul „Urmărim pacea”. Singura concesie făcută de Putin a fost că, în ziua summitului, dronele și rachetele rusești au vizat doar orașele de pe linia frontului, precum Harkiv și Sumî, nu Kiev și Liov. O mare concesie, nu-i așa?

Și apoi, previzibil, Putin l-a manipulat complet pe Trump. Pentru Putin, e ideal să continue la nesfârșit discuțiile cu SUA despre pace, în timp ce își duce războiul pe care crede că îl câștigă treptat în Ucraina.

Cinci zile mai târziu, un atac aerian rusesc a lovit o fabrică americană din vestul Ucrainei. Disprețul lui Putin față de Trump nu ar fi putut fi exprimat mai clar.

Rușinea lui Trump. Pentru că politicienii încearcă să salveze aparențele, iar comentatorii caută mereu părți bune, nu spunem suficient de des și de tare cât de rușinoasă moral, incompetentă diplomatic și, sincer, ridicolă este conduita lui. Narcisismul și interesul propriu (inclusiv interesele comerciale ale familiei sale) par să explice cel puțin 70% din comportamentul său. Se răzgândește mereu, ca o giruetă prea unsă, repetând aproape de fiecare dată ce i-a spus ultima persoană. Vanitatea lui e incredibilă și debitează o mulțime de prostii.

Da, are câteva teme constante (de exemplu tarifele; America First; aversiunea față de război ca atare) și un instinct politic strălucit pentru narațiunile și actele teatrale care îi mențin alegătorii fideli. Dar de multe ori se comportă ca un personaj grotesc din parodiile politice ale lui Sacha Baron Cohen.

Solidaritatea Europei. Șapte lideri europeni au lăsat totul baltă, în plină vacanță de vară, pentru a fugi la Washington și a-l sprijini pe colegul lor european, Volodimir Zelenski. Bravo. Dacă vrei să vezi partea plină a paharului, asta este. Și nu a fost doar un act de solidaritate trecător. Acești lideri, aproape toți cei mai importanți de pe continent (cu excepția lamentabilă a Poloniei, blocată politic), s-au angajat personal să sprijine Ucraina.

Citește și: Timothy Garton Ash: Lupta pentru viitorul Europei

Umilitor, președinții și premierii au trebuit apoi să-i maseze ego-ul lui Trump, în timp ce – cu abilitate și într-un mod bine coordonat – îl trăgeau înapoi spre poziția convenită anterior privind necesitatea unei încetări a focului și planificarea garanțiilor de securitate. Continuarea acestei lingușeli față de un narcisist respingător este jenantă, nedemnă, demnă de ceea ce revista britanică satirică Private Eye numește OBN (Ordinul Nasului Maro) – dar este ceea ce liderii europeni trebuie să facă, până când și dacă Europa însăși va deveni o superputere tridimensională. (Cum ar trebui, dar nu-ți ține respirația.)

Unde rămâne Ucraina? Aproape exact unde era înainte. Rezultatul acestui război nu va fi decis de vreo negociere de pace prea curând. (Casa Albă a afirmat că Putin ar fi acceptat să se întâlnească cu Zelenski; dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că nu. Încă o palmă pentru Trump.)

Nu, rezultatul acestui război va fi decis de cursul războiului – și de aranjamentele de apărare și descurajare existente când se va ajunge, în cele din urmă, la o încetare a focului. „Garanțiile de securitate” nu sunt simple cuvinte pe hârtie. (Ucrainenii își amintesc de frumoasele promisiuni din Memorandumul de la Budapesta din 1994, oferite de SUA, Marea Britanie și Rusia, care nu au valorat nimic.) În realitate, garanțiile de securitate înseamnă oțel, putere de foc, electronică, prezență fizică și încredere reciprocă.

Dacă Ucraina poate continua să reziste, pierzând doar teritorii mici în ciuda deficitului acut de tineri pregătiți să lupte, iar Europa (împreună cu țări precum Canada și cu unele capabilități strategice vitale din partea SUA) poate să își mențină sprijinul militar, industrial și economic, planificând în același timp pentru o descurajare pe termen lung – mai ales în aer – presiunea ar putea deveni în cele din urmă mai mare asupra Rusiei decât asupra Ucrainei. E mai probabil ca asta să se întâmple anul viitor decât anul acesta. Doar atunci, dacă Putin va constata că nu progresează militar, în timp ce sacii cu cadavre și o economie șubredă încep să amenințe stabilitatea regimului său, ar putea fi dispus să discute serios.

Dacă Trump se satură să fie (ca să folosesc unul dintre cuvintele lui preferate) un „loser” în relația cu Putin și impune sancțiuni mai dure, asta ar ajuta – dar nimic din trecutul său nu sugerează că va face asta, cu atât mai puțin că le-ar menține suficient de mult timp pentru a scurta drumul spre un impas dureros.

Restul este doar zgomot și furie trumpiană, care nu semnifică nimic.

Citește articolul original pe substack.com: https://timothygartonash.substack.com/p/ukraine-putins-delight-trumps-disgrace