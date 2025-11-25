Turcia, Egipt și Qatar discută a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza

Oficiali din Turcia, Egipt și Qatar s-au întâlnit marți la Cairo pentru a discuta tranziția către a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza și pentru a consolida cooperarea în coordonare cu Statele Unite, potrivit unei surse turce, notează Reuters.

Șeful serviciilor secrete turce a avut discuții cu omologul său egiptean și cu ministrul de externe al Qatarului, în cadrul cărora oficialii au convenit să continue întărirea coordonării și cooperării cu Centrul de Coordonare Civil-Militar (CMCC). Scopul este eliminarea tuturor obstacolelor care ar putea periclita respectarea armistițiului și prevenirea încălcărilor viitoare.

Sursa a precizat că întâlnirea a inclus și discuții despre modalități de a contracara încălcările israeliene ale acordului, în vederea menținerii unei încetări a focului stabile și durabile în regiune.

Această rundă de negocieri reflectă eforturile continue ale țărilor regionale și ale partenerilor internaționali de a stabiliza situația din Gaza și de a preveni escaladarea conflictului.

