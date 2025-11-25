Karoline Leavitt: „Complet eronat” că președintele american Donald Trump favorizează Rusia

De către
Catalin Serban
-
0
10
karoline leavitt
Foto Facebook Digi24, 14 aprilie 2025

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a apreciat luni drept ‘complet eronată’ ideea că președintele american Donald Trump și administrația sa favorizează Rusia în discuțiile pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, notează AFP.

‘Ideea că Statele Unite ale Americii nu ar fi angajate în mod egal cu ambele părți în încheierea războiului este total și complet eronată’, a declarat Karoline Leavitt luni într-un schimb de idei cu presa.

