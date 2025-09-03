Ținta ar fi fost gruparea infracțională Tren de Aragua, una dintre cele mai cunoscute organizații criminale venezuelene

Forțele armate americane au deschis focul asupra unei ambarcațiuni suspectate de transport de droguri, imediat după ce aceasta ar fi părăsit apele Venezuelei, a anunțat președintele Donald Trump. Operațiunea, desfășurată în sudul Mării Caraibilor, s-a soldat cu 11 morți, conform precizărilor făcute de liderul de la Washington pe platforma sa, Truth Social. Ținta ar fi fost gruparea infracțională Tren de Aragua, una dintre cele mai cunoscute organizații criminale venezuelene.

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat ulterior că a fost vorba despre o „lovitură letală”, parte a strategiei Statelor Unite de combatere a traficului internațional de stupefiante. În ultimele săptămâni, Washingtonul a mobilizat mai multe nave de război și un submarin în regiune, într-o desfășurare militară criticată dur de regimul de la Caracas.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat manevrele drept o amenințare directă la adresa suveranității țării și a sugerat că Washingtonul ar putea urmări chiar o schimbare de regim. „Venezuela este pregătită să lupte pentru apărarea teritoriului național”, a declarat acesta, denunțând prezența celor opt nave americane în apropierea coastelor sale.

Deși oficialii americani nu au făcut niciodată referiri la o posibilă invazie, incidentul tensionează și mai mult relațiile dintre cele două state. Pentru Trump, însă, acțiunea navală reprezintă un mesaj clar că SUA rămân hotărâte să lovească rețelele de crimă organizată considerate responsabile pentru fluxul de droguri către America de Nord.

