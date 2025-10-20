Municipalitatea a deschis o sală de sport, pentru a oferi adăpost persoanelor evacuate din blocul afectat

Un incendiu violent izbucnit, luni dimineaţă, într-un imobil de zece etaje din Lyon, al treilea oraş ca mărime al Franţei, s-a soldat cu moartea a patru persoane, potrivit prefecturii din Rhône. Alte zece persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost expuse fumului dens, scrie AFP.

Flăcările au cuprins clădirea în jurul orei 5:30, iar echipele de pompieri au reuşit să stingă incendiul în jurul orei 7:00. În ciuda intervenţiei rapide, două femei şi doi bărbaţi şi-au pierdut viaţa. Autorităţile nu au comunicat încă identitatea sau vârstele victimelor.

Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizaţi 78 de pompieri, 34 de autospeciale şi patru echipaje ale serviciului medical de urgenţă (SAMU) din Rhône. Primarul Lyonului, Grégory Doucet, a mulţumit echipelor de intervenţie pentru acţiunea promptă, subliniind că „mobilizarea exemplară” a acestora a prevenit o tragedie şi mai mare.

O anchetă este în desfăşurare pentru a stabili cauzele incendiului. În zonă a fost instituit un perimetru de siguranţă, iar municipalitatea a deschis o sală de sport pentru a oferi adăpost persoanelor evacuate din blocul afectat.

Prefectul şi procurorul din Lyon s-au deplasat la faţa locului, pentru a coordona măsurile de urgenţă şi a urmări desfăşurarea investigaţiilor.

