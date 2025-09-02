Titluri de stat septembrie 2025: dobânzi atractive pentru investitori

Ministerul Finanțelor a anunțat oficial desfășurarea celei de-a opta ediții FIDELIS (titluri de stat) din 2025, programată între 5 și 12 septembrie. Programul permite persoanelor fizice, rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani, să subscrie titluri de stat denominate în lei și euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Titluri de stat septembrie 2025

Titlurile de stat FIDELIS oferă dobânzi anuale neimpozabile, atractive pentru economiile populației. În lei, dobânzile sunt următoarele:

7,20% pentru titluri cu scadența la 2 ani

8,20% pentru titluri cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

7,60% pentru titluri cu scadența la 4 ani

7,90% pentru titluri cu scadența la 6 ani

În euro, dobânzile sunt:

3,10% pentru titluri cu scadența la 2 ani

4,10% pentru titluri cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

5,25% pentru titluri cu scadența la 5 ani

6,50% pentru titluri cu scadența la 10 ani

CITEȘTE ȘI – Construcțiile, la apogeu: record de angajați

Persoanele care au donat sânge până în martie 2025 beneficiază de dobânzi preferențiale, cu un punct procentual în plus la titlurile de stat pe doi ani, atât în lei, cât și în euro, și de praguri minime de subscriere reduse de 10 ori.

Programul FIDELIS se poziționează ca o opțiune sigură și avantajoasă pentru economisire pe termen mediu și lung, oferind în același timp stimulente pentru donatorii de sânge și pentru cei care doresc să își protejeze economiile de impozitare.

CITEȘTE ȘI – Salariul minim în UE: Luxemburg conduce, România aproape de coadă

Această ediție vine într-un context în care dobânzile atractive la titlurile de stat sunt văzute ca un instrument de economisire sigur și stabil într-o perioadă marcată de incertitudini economice globale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.