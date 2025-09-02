Consultanții Colliers avertizează că viitorul pieței depinde decisiv de stabilitatea fiscală și de accesarea fondurilor europene

Sectorul construcțiilor din România traversează un moment istoric, cu peste 460.000 de angajați înregistrați la finalul lunii mai 2025 și o creștere de 7% a volumului lucrărilor, față de primele cinci luni ale anului trecut. Totuși, această expansiune spectaculoasă ascunde și semne de fragilitate: avansul lunar a fost modest, iar indicele de încredere al constructorilor, publicat de Eurostat, continuă să scadă, față de nivelurile atinse după pandemie.

Piața este susținută masiv de investițiile publice, în special în infrastructura rutieră și feroviară, cu aproximativ 700 de kilometri de drumuri rapide și ample proiecte de modernizare a rețelei feroviare în lucru, o diferență uriașă comparativ cu cei 140 km de autostradă aflați în șantier în 2019. Aproape jumătate din volumul lucrărilor este generat de aceste investiții ale statului, ceea ce a transformat sectorul public în principalul motor al industriei.

În schimb, mediul privat dă semne de slăbiciune: autorizațiile pentru locuințe au coborât la minimele din 2015-2016, piața birourilor se contractă, iar singurul segment care menține un ritm alert este cel industrial. „2025 este un an de vârf pentru construcții, însă apar primele semne de oboseală: scade încrederea constructorilor, ritmul de angajări încetinește, iar proiectele private se amână”, explică Alexandru Atanasiu, Head of Construction Services la Colliers.

Presiunea asupra costurilor amplifică tensiunile: eliminarea facilităților fiscale pentru angajați a obligat firmele să compenseze la nivel salarial, iar volatilitatea prețurilor la materiale erodează marjele, în special pentru companiile care s-au extins agresiv în ultimii ani.

Consultanții Colliers avertizează că viitorul pieței depinde decisiv de stabilitatea fiscală și de accesarea fondurilor europene. Întârzierile în reforme și riscul reducerii tranșelor până în 2026, ar putea frâna brusc sectorul. „Construcțiile accelerează greu și frânează brusc. Fără predictibilitate în investițiile publice și finanțarea europeană, impactul va fi imediat asupra locurilor de muncă și sectoarelor conexe”, avertizează Atanasiu.

Deși scenariul unei prăbușiri similare crizei din 2009-2010 nu este luat în calcul, specialiștii cred că industria se îndreaptă către o normalizare a ritmului, după câțiva ani de expansiune fără precedent.

