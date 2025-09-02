De către

În iulie 2025, salariul minim lunar brut în Uniunea Europeană continuă să arate disparități majore între statele membre, potrivit datelor Eurostat.

În timp ce în Luxemburg angajații la nivel minim câștigă 2.704 euro pe lună, în Bulgaria salariul minim este de doar 551 euro.

România se situează aproape de coada clasamentului, cu un salariu minim brut de 797 euro pe lună.

Țara noastră depășește ușor Ungaria (727 euro) și Letonia (740 euro), dar rămâne sub media europeană.

Top salarii minime în UE – iulie 2025

Luxemburg: 2.704 euro Irlanda: 2.282 euro Olanda: 2.246 euro

Cele mai mici salarii minime

Bulgaria: 551 euro

Ungaria: 727 euro

Letonia: 740 euro

România: 797 euro

Țări candidate și state fără salariu minim

Dintre țările candidate la aderare, Ucraina are cel mai mic salariu minim, doar 164 euro lunar.

În plus, cinci state membre – Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda – nu au un salariu minim național reglementat.

Astfel, în timp ce salariul minim în unele state asigură un trai decent, în altele abia acoperă nevoile de bază, alimentând discuțiile despre echitatea socială și migrația forței de muncă.

