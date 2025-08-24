De către

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat, sâmbătă, testele a două „noi” rachete de apărare aeriană, transmite agenția de stat KCNA.

Testele au loc în contextul acuzațiilor din partea Phenianului potrivit cărora Seulul alimentează tensiunile la frontiera comună.

Potrivit KCNA, aceste lansări au demonstrat că noile sisteme antirachetă nord-coreene dispun de o „capacitate de luptă superioară”.

Deocamdată, nu au fost furnizate detalii despre tipul acestor rachete, fiind menționat doar că „modul lor de funcţionare şi reacție se bazează pe o tehnologie unică şi specială”.

Coreea de Nord acuză Sudul de provocări și riscul unei confruntări “incontrolabile”

Anunțul survine la scurt timp după ce armata sud-coreeană a tras focuri de avertisment în direcția soldaților nord-coreeni care au trecut, marți, pentru scurt timp, granița.

În replică, Coreea de Nord a avertizat că riscă o confruntare „incontrolabilă” dacă tensiunile continuă.

Incidentul, în contextul eforturilor de reluare a dialogului dintre cele două state

Incidentul, care a avut loc în zona demilitarizată (DMZ), a fost dezvăluit în timpul vizitei în străinătate a noului președinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să reanimeze dialogul cu Phenianul, aflat încă în stare de război tehnic cu Seulul.

Potrivit agenției KCNA, soldații nord-coreeni lucrau la „închiderea permanentă a frontierei fortificate”, în timp ce armata sud-coreeană a relatat că mai mulți militari din nord au traversat granița „în jurul orei 15:00 locale” (06:00 GMT), activitate ce a determinat reacția de avertisment prin deschiderea focului.

