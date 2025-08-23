Coreea de Nord a emis sâmbătă un avertisment către Coreea de Sud, subliniind riscul unei „confruntări incontrolabile”, după focurile de avertisment trase de armata sud-coreeană ca răspuns la o scurtă incursiune a trupelor nord-coreene.

Incidentul, care s-a petrecut marți, a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a vizitelor oficiale ale președintelui sud-coreean Lee Jae-myung la Tokyo și Washington, în încercarea de a relua dialogul cu Phenianul.

Potrivit agenției KCNA, „soldații nord-coreeni lucrau la închiderea permanentă a frontierei fortificate”, însă militarii sud-coreeni au confirmat că mai mulți soldați din Nord au traversat granița „în jurul orei 15:00 locale”, provocând focuri de avertisment din partea trupelor sud-coreene.

Retragerea rapidă a trupelor și declarațiile oficiale

Imediat după incident, forțele nord-coreene s-au retras, iar soldații sud-coreeni continuă să monitorizeze „îndeaproape mișcările trupelor nord-coreene”.

Șeful de război Ko Jong Chol a numit evenimentul „o provocare gravă” și a avertizat că „poate conduce inevitabil la o confruntare incontrolabilă la frontiera sudică, unde sunt staționate un număr foarte mare de trupe”.

Ko a declarat că „vor răspunde la orice interferență în eforturile lor de închidere permanentă a frontierei” și a făcut apel la evitarea „oricărei provocări militare deliberate”.

Contextul tensionat între Phenian și Seul

Phenianul acuză Seulul că adoptă o „abordare dublă”, combinând dialogul cu agravarea, și susține că relațiile rămân la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Nordul critică tensiunile militare crescute, după ce Coreea de Nord a lansat rachete balistice și a încălcat sancțiunile ONU de anul trecut.

Cele două Corei au fost în conflict de peste șapte decenii, războiul din 1950-1953 încheindu-se cu un armistițiu, dar fără un tratat de pace oficial.

Relațiile se află în cea mai tensionată fază, cu tensiuni militare crescând și sancțiuni internaționale încă în vigoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.