Tensiuni între Japonia și China pe tema Taiwanului

Relațiile dintre China și Japonia au intrat într-o fază tensionată după declarațiile recente ale lui Takaichi Sanae, cunoscută pentru pozițiile sale naționaliste și critice față de Beijing. Într-o sesiune a Dietei japoneze pe 7 noiembrie, Takaichi a afirmat că Japonia ar putea recurge la „autoapărare colectivă” dacă Taiwanul ar fi atacat, subliniind sprijinul pentru aliați precum Statele Unite și dreptul Japoniei de a acționa pentru propria securitate.

Declarația a provocat o reacție furioasă din partea Chinei, care consideră orice implicare militară în Taiwan ca fiind o amenințare directă la suveranitatea sa. Oficialii de la Beijing au avertizat că astfel de comentarii „distrug stabilitatea regională” și „nu vor rămâne fără răspuns”.

Analiștii consideră că ambele țări se află într-un adevărat „joc de șoareci” geopolitic, în care niciuna dintre părți nu dorește să cedeze. Japonia continuă să își reafirme angajamentele față de securitatea regională și cooperarea cu Statele Unite, în timp ce China își intensifică retorica și manevrele militare în jurul Taiwanului.

Experții avertizează că tensiunile ar putea escalada rapid, fiecare incident sau declarație fiind percepută ca o provocare directă, creând un climat de insecuritate în Asia de Est. Această situație subliniază delicatețea politicii regionale, unde deciziile unui stat pot declanșa reacții imediate și puternice de la celălalt.

Concluzia analiștilor este clară: atât Tokyo, cât și Beijing, par hotărâte să nu dea înapoi, iar Taiwan rămâne miza centrală a unui conflict diplomatic și strategic care ar putea avea repercusiuni globale.

