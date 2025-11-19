O pascalină, celebra mașină de calcul construită de omul de știință Blaise Pascal în 1642, care ar urma să fie scoasă la licitație miercuri de casa Christie’s, la Paris, nu poate părăsi teritoriul francez, a decis marți o instanță, suspendând temporar autorizația de export pentru aceasta, transmite AFP.

Doar opt dintre aceste mașini de calcul din acea perioadă mai există în prezent, la acestea adăugându-se cea de-a noua, fabricată la scurt timp după aceea. Șase dintre ele sunt păstrate în muzee din Franța, iar alte două se află în Germania.

Prestigioasa casă de licitații nu a putut confirma dacă licitația va avea loc conform programului, miercuri, la ora 15:00 GMT, la Paris.

Vânzarea acestei mașini de calcul i-a bulversat pe oamenii de știință din țară, determinându-i pe unii dintre ei să demareze acțiuni în justiție, alături de mai multe asociații.

Cu o valoare estimată între 2 și 3 milioane de euro, mașina de calcul se află în proprietatea unei persoane private.

Exemplarul propus pentru licitație este singura mașină Pascaline care poate calcula în picioare, stânjeni și inci. Există, de asemenea, alte două tipuri de pascaline, unele concepute pentru calcularea zecimalelor, altele pentru operațiuni contabile, în special monetare.

Marți dimineață, în fața Tribunalului Administrativ din Paris, unii oameni de știință și-au exprimat stupefacția în fața faptului că nu fuseseră informați despre această licitație înainte de a iniția o procedură pentru clasificarea mașinii de calcul drept comoară națională.

Decizia provizorie „interzice ieșirea de pe teritoriu a pascalinei”

Ei au explicat că nu au avut altă opțiune decât să solicite instanței suspendarea certificatului de export al mașinii de calcul, emis de Ministerul Culturii.

‘Având în vedere valoarea sa istorică și științifică’, această mașină de calcul este, potrivit instanței, ‘susceptibilă de a fi clasificată drept comoară națională’, ceea ce reprezintă ‘un impediment în calea eliberării unui certificat de export’, a declarat instanța într-un comunicat.

Această decizie, provizorie în așteptarea unei hotărâri definitive, ‘interzice ieșirea de pe teritoriu a pascalinei’.

În conformitate cu termenele în vigoare, ar putea dura câteva luni până la decizia finală

În timpul audierii, oponenții au subliniat valoarea unică a acestui obiect. ‘Această mașină trebuie că a răspuns unei comenzi speciale făcute lui Pascal’, a explicat Laurence Plazenet, președintele organizației Société des Amis de Port-Royal, care i-a menționat în acest sens pe Vauban, Artus de Roannez și frații Perrault, cu toții apropiați ai regelui Ludovic al XIV-lea.

Ministrul Culturii și-a apărat acțiunile, argumentând în special că, în conformitate cu prevederile legale, doi experți – unul de la Centrul Național pentru Arte și Meserii (CNAM) și celălalt de la Muzeul Luvru – și-au dat acordul pentru eliberarea certificatului de export.

