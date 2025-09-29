De către

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. informează că aproape 800 de blocuri, mai mulți operatori economici și un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 vor rămâne fără apă caldă în această săptămână.

Măsura este necesară pentru lucrări de înlocuire, modernizare și reparații la conductele rețelei termice, transmite Termoenergetica.

Sector 2:

Conducta Dn 600 mm de pe Bulevardul Basarabia va fi reparată, afectând 6 puncte termice (82 blocuri și doi agenți economici), de luni, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

Conducta funcționează din 1975.

Sector 3:

Pe Splaiul Unirii și Bulevardul Mircea Vodă, lucrările la conductele Dn 800 mm și Dn 1000 mm vor opri apa caldă pentru 17 puncte termice (313 blocuri și trei agenți economici), între luni, ora 09:00, și sâmbătă, ora 23:00.

Conductele sunt vechi de 30–40 de ani.

Sector 4:

Reparațiile la conductele Dn 500 mm și Dn 600 mm din mai multe zone vor afecta 16 puncte termice (254 blocuri și 3 agenți economici), începând de luni și până joi sau sâmbătă, în funcție de zonă.

Conductele au între 33 și 45 de ani.

Sector 5:

Conducta Dn 80 mm de pe Strada Eroii Sanitari va fi reparată, afectând 2 puncte termice (2 blocuri), între luni, ora 09:00, și marți, ora 23:00.

Sector 6:

Conductele Dn 600 mm de pe Bulevardul Constructorilor și Bulevardul Timișoara vor fi reparate, afectând 6 puncte termice (127 blocuri și un punct industrial), între luni și vineri, ora 23:00.

Durata lucrărilor și informații pentru cetățeni

Termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare au fost estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor, dar finalizarea depinde de complexitatea lucrărilor și starea conductelor.

Clienții pot obține informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442, la linia de asistență 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

