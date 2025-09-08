Printre zonele afectate se numără Parcul Plumbuita – Șoseaua Fundeni (Sector 2), unde rețeaua instalată în 1976, va fi închisă între 8 și 10 septembrie

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în zilele următoare vor avea loc lucrări ample de modernizare și reparații pe mai multe tronsoane din rețeaua primară de termoficare, ceea ce va însemna întreruperi temporare ale furnizării apei calde în diverse cartiere ale Capitalei.

Printre zonele afectate se numără Parcul Plumbuita – Șoseaua Fundeni (Sector 2), unde rețeaua instalată în 1976, va fi închisă între 8 și 10 septembrie, ceea ce va lăsa fără apă caldă Spitalul Fundeni și peste 330 de blocuri. Tot începând de pe 8 septembrie se opresc și conductele vechi de pe Splaiul Unirii (Sector 3), unde șase imobile vor fi afectate până pe 12 septembrie.

Alte intervenții vor avea loc pe Aleea Covasna (Sector 4), Calea Rahovei (Sector 5), precum și pe străzile Moinești, Crângași, Giulești și Valea Călugărească (Sector 6). În total, aproape 600 de blocuri și mai multe obiective economice vor rămâne temporar fără apă caldă, în funcție de complexitatea lucrărilor.

Conductele vizate au între 35 și 55 de ani vechime, iar Termoenergetica avertizează că durata intervențiilor depinde de starea reală a rețelei, descoperită după decopertarea galeriilor. Echipele companiei și dispeceratele vor lucra în regim permanent pentru repunerea sistemului în funcțiune, însă datele estimate de finalizare pot suferi modificări.

