Statele Unite au respins, joi, pentru a șasea oară, un proiect de rezoluție al Consiliului de Securitate al ONU care solicita un armistițiu imediat și acces umanitar în Gaza.

Textul, susținut de 14 membri și respins doar de Washington, cerea și eliberarea necondiționată a ostaticilor.

Proiectul a fost discutat încă din august, ca reacție la avertismentele ONU privind foametea din Gaza, unde conflictul durează de aproape doi ani.

Potrivit unor surse diplomatice, Franța, Marea Britanie și Rusia și-au exprimat rezerve față de o rezoluție exclusiv umanitară, dar cea mai mare opoziție a venit din partea Statelor Unite, aliate ale Israelului.

„Această rezoluţie nu recunoaşte realitatea de pe teren, faptul că a existat o creştere semnificativă a fluxului de ajutor umanitar”, a explicat diplomatul american Morgan Ortagus, criticând lipsa unei condamnări a Hamasului în text.

Reacțiile aliaților și tensiunile din Consiliu

Ambasadoarea daneză Christina Markus Lassen a subliniat înainte de vot: „instituţia nu întoarce spatele civililor care mor de foame, ostaticilor şi cererii de încetare a focului”. Ea a avertizat că „o generaţie riscă să fie pierdută (…) din cauza războiului, a foamei şi a disperării”.

De cealaltă parte, ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, a declarat: „Rezoluţiile împotriva Israelului nu vor elibera ostaticii şi nu vor aduce securitate în regiune.

Israelul va continua să lupte împotriva Hamas şi să-şi protejeze cetăţenii, chiar dacă Consiliul de Securitate preferă să închidă ochii în faţa terorismului”.

Presiune internațională în creștere

Refuzul SUA a stârnit din nou nemulțumirea celorlalți membri ai Consiliului, care critică incapacitatea de a presa Israelul să oprească ofensiva.

Între timp, Israelul permite, de la jumătatea lunii mai, intrarea unui număr limitat de camioane cu ajutoare umanitare în Gaza – volume denunțate de ONU ca fiind „mult insuficiente”.

Situația din Gaza și eforturile de mediere vor fi unul dintre principalele subiecte ale summitului anual ONU de la New York, programat săptămâna viitoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.