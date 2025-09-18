Scandal în SUA: emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată. Val de reacții despre libertatea de exprimare

Decizia rețelei ABC de a suspenda pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live! a declanșat un val de reacții puternice din partea politicienilor, organizațiilor pentru libertatea presei și a lumii artistice. Măsura vine după comentariile făcute de prezentator la adresa morții lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, care au stârnit proteste din partea unor televiziuni afiliate.

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată. Val de reacții despre libertatea de exprimare

Decizia a fost anunțată la doar câteva ore după ce Brendan Carr, președintele FCC numit de Donald Trump, amenințase cu verificarea licențelor posturilor ce difuzează conținutul ABC. Carr a susținut că prezentatorii de tip late-night au devenit „clerici ai unei ideologii politice restrânse” și a catalogat decizia de retragere a show-ului ca fiind „un punct de cotitură”.

Companiile media implicate, inclusiv Sinclair, au transmis că Kimmel ar putea reveni doar dacă își cere scuze public familiei Kirk și face o donație semnificativă pentru Turning Point USA.

Criticii însă văd o tentativă clară de cenzură politică. Anna Gomez, membră democrată a FCC, a denunțat presiunile guvernamentale, iar Writers Guild of America a condamnat suspendarea ca pe o încălcare a dreptului constituțional la liberă exprimare.

Fostul președinte Barack Obama a acuzat administrația Trump că a transformat „cancel culture” într-o armă guvernamentală, amenințând constant presa și comentatorii critici. În aceeași linie, guvernatorii Gavin Newsom și JB Pritzker au avertizat că ceea ce se întâmplă este o „cenzură coordonată și periculoasă”.

Lideri democrați din Congres, precum Chuck Schumer și Chris Murphy, au avertizat că administrația folosește cazul Kirk pentru a elimina criticii președintelui. Politicianul Ro Khanna a mers chiar mai departe, afirmând că „aceasta este prima administrație care face ilegală comedia”.

Numeroase voci din lumea artistică – de la Ben Stiller și Wanda Sykes, până la actrița Jean Smart – au condamnat decizia, descriind-o drept „sfârșitul libertății de exprimare” și un moment critic pentru democrația americană.

