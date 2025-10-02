Prima licitație importantă este programată pentru 9 octombrie, când Ministerul va scoate la vânzare certificate de trezorerie cu discount în valoare de 400 de milioane de lei

Ministerul Finanțelor intenționează să atragă, în luna octombrie 2025, fonduri de 7 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin emisiuni de titluri de stat, la care se pot adăuga până la 990 de milioane de lei prin oferte necompetitive. În total, suma vizată ajunge la 7,99 miliarde de lei, cu aproape un miliard mai mult decât în luna septembrie, când programul de finanțare a fost de 6,99 miliarde de lei.

Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriilor existente, rambursări anticipate și acoperirea deficitului bugetar, conform prospectului publicat în Monitorul Oficial.

Prima licitație importantă este programată pentru 9 octombrie, când Ministerul va scoate la vânzare certificate de trezorerie cu discont în valoare de 400 de milioane de lei, scadente la 30 septembrie 2026. Tot în octombrie, vor avea loc 14 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare cumulată de 6,6 miliarde de lei. Acestea vor fi urmate, a doua zi, de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, reprezentând 15% din valoarea fiecărei emisiuni, adică în total 990 de milioane de lei.

Structura calendarului include două emisiuni de câte 300 de milioane de lei pe 14 și 20 octombrie, una de 400 de milioane în 9 octombrie, zece emisiuni de câte 500 de milioane pe 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27 și 30 octombrie, precum și o emisiune mai mare, de 600 de milioane de lei, programată pentru 27 octombrie.

Prin acest program, Ministerul Finanțelor continuă politica de finanțare activă de pe piața internă, într-un context în care nevoile de refinanțare ale statului rămân ridicate, iar calendarul de rambursări și deficitul bugetar impun o prezență constantă pe piața titlurilor de stat.