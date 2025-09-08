De către

Luni, Ministerul Finanțelor a realizat două licitații de titluri de stat, de unde a obținut suma totală de 749,8 milioane de lei, la rate de dobândă de 7,58% și 7,57% pe an.

În prima licitație, Ministerul Finanțelor a acoperit 377,7 milioane de lei pentru obligațiuni tip benchmark cu scadență în iulie 2030, la o dobândă de 7,58%.

La această licitație au participat 7 dealeri primari, care au oferit în nume propriu și pentru clienți.

Cererea totală a fost de 427,7 milioane de lei, din care băncile au contribuit cu 425 milioane de lei.

A doua licitație – obligațiuni cu scadența în 2033, cu peste 372 milioane de lei atrase

În cea de-a doua licitație, s-au strâns 372,1 milioane de lei pentru obligațiuni scadente în octombrie 2033, la o dobândă de 7,57%.

La această licitație au participat 5 dealeri primari, iar volumul total al cererii a fost de 455,1 milioane de lei.

Din suma adjudecată, băncile au oferit 337 milioane de lei în nume propriu și pentru clienți.

