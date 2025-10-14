Spectacolul TNRS Mamă – la China Shanghai International Arts Festival

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă, în perioada 13–17 octombrie 2025, la China Shanghai International Arts Festival (CSIAF), unul dintre cele mai importante evenimente culturale internaționale din Asia. În cadrul festivalului, spectacolul Mamă de Marta Barceló, în regia Marianei Cămărășan, va fi prezentat publicului chinez în data de 15 octombrie, de la orele 16.00 și 19.30, la Duanjun Theatre din Shanghai.

Piesa semnată de Marta Barceló spune povestea a două femei cărora li se oferă șansa de a-și împărtăși singurătățile și de a descoperi un motiv real pentru a iubi viața.

Participarea noastră la China Shanghai International Arts Festival este un nou exemplu al modului în care TNRS intră în dialog cu marile culturi ale lumii. Faptul că această poveste emoționantă, Mamă, ajunge acum la publicul din Shanghai este o bucurie și o onoare pentru echipa noastră. Mulțumim Institutului Cultural Român și Institutului Cervantes!, a declarat Constantin Chiriac, directorul general al TNRS și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Turneul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu în China este susținut de Institutul Cultural Român.

Festivalul Internațional de Arte din Shanghai, China (CSIAF), organizat de Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Populare Chineze și de Guvernul Municipal din Shanghai, este singurul festival internațional de arte de nivel național din China. De la înființarea sa, în 1999, CSIAF a servit drept o punte esențială pentru schimbul cultural. El aduce în China remarcabile expresii culturale și artistice din întreaga lume, promovând o amplă perspectivă globală. Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Arte din Shanghai, China, va avea loc în perioada octombrie–noiembrie 2025.

Între Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și China Shanghai International Arts Festival (CSIAF / ChinaSPAF) există un parteneriat strategic, o colaborare care generează schimburi artistice si proiecte comune. Spre exemplu, TNRS a prezentat, anul trecut, la China Shanghai International Arts Festival spectacolul „Romeo și Julieta” după W. Shakespeare în regia lui Andriy Zholdak.

