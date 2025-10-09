Mircea Cărtărescu reacționează după Nobelul câștigat de László Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat și anul acesta printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură, a reacționat într-un mod subtil și elegant după ce distincția a fost acordată autorului maghiar László Krasznahorkai.

László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură

Imediat după anunțul Academiei Suedeze, Mircea Cărtărescu a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, unul dintre marile nume ale literaturii universale care, la rândul său, nu a fost niciodată recompensat cu Premiul Nobel.

„Împreună ne-nţelegem, Ne uneşte-aceeaşi soartă… (cu James Joyce, astăzi, prin Trieste)”, a scris Mircea Cărtărescu joi, după anunţul laureatului Premiului Nobel pentru Literatură.

Academia Suedeză a motivat alegerea din acest an printr-o formulare amplu comentată în mediile culturale:

„Pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei.”

După ce, în 2024, premiul a mers către sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică laureată a Nobelului pentru Literatură, ediția din 2025 a revenit unui autor european, continuând tradiția dominantă a Academiei Suedeze.

Pe lista scurtă a favoriților s-au mai aflat, potrivit criticilor, australianul Gerald Murnane, maghiarul Péter Nádas, elvețianul Christian Kracht, dar și nume consacrate precum Salman Rushdie și Haruki Murakami, prezenți aproape anual în discuțiile din jurul premiului.

Printre marile personalități literare care nu au câștigat niciodată Premiul Nobel se numără Lev Tolstoi, Virginia Woolf și James Joyce, alături de care Mircea Cărtărescu pare să se așeze simbolic — în rândul celor recunoscuți de cititori și critici, dar neatinși (încă) de aurul Academiei Suedeze.

