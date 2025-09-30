Deși scena politică spaniolă rămâne marcată de instabilitate, aceasta nu a împiedicat țara să devină motorul de creștere al zonei euro, spun analiștii economici

Spania a marcat o performanță remarcabilă pe piețele financiare internaționale, după ce două dintre cele mai importante agenții de evaluare, Fitch și Moody’s, au decis să îmbunătățească ratingurile suverane ale țării. Deciziile vin la scurt timp, după o acțiune similară a Standard & Poor’s și reflectă încrederea crescută a investitorilor în perspectivele economice ale Madridului, într-un moment în care multe state europene se confruntă cu stagnare, notează CNBC.

Fitch a revizuit în urcare ratingul pe termen lung al Spaniei, de la „A-” la „A”, motivând printr-un tablou macroeconomic solid: creștere economică susținută, competitivitate externă sporită, productivitate în creștere și costuri energetice relativ scăzute. Agenția a remarcat, de asemenea, menținerea salariilor la un nivel moderat, ceea ce a contribuit la consolidarea poziției Spaniei în comerțul internațional.

În paralel, Moody’s a urmat același trend pozitiv, ridicând calificativul de la „Baa1” la „A3”. Evaluarea a fost fundamentată pe o structură economică mai echilibrată, o piață a muncii care s-a dovedit rezilientă și un sector bancar întărit în ultimii ani.

Guvernul spaniol estimează pentru 2025 o creștere economică de 2,7%, depășind nu doar prognoza anterioară de 2,6%, ci și media zonei euro, prognozată la 1,2%. Această evoluție se bazează pe o combinație de factori: investiții externe consistente, un sector turistic în continuare puternic, imigrație activă și dezvoltarea accelerată a industriilor cu valoare adăugată mare, precum IT, telecomunicații și servicii de afaceri.

Schimbarea de structură economică este notabilă. Dacă în trecut, Spania depindea în mare măsură de turism, astăzi modelul său de creștere se diversifică, reducând vulnerabilitățile tradiționale și consolidând poziția țării în cadrul Uniunii Europene.

Judith Arnal, cercetător la Elcano Royal Institute din Madrid, subliniază că imigrația a avut un rol cheie în dinamizarea pieței muncii: „Peste jumătate din locurile de muncă create după 2020 au fost ocupate de imigranți. Acest lucru a stimulat creșterea economică globală, chiar dacă avansul PIB per capita a fost mai temperat.”

Ea avertizează însă că, dincolo de aceste succese, Madridul va trebui să se concentreze pe consolidarea fiscală și implementarea reformelor structurale, pentru a susține ritmul pe termen mediu. Deși scena politică spaniolă rămâne marcată de instabilitate, aceasta nu a împiedicat țara să devină motorul de creștere al zonei euro.

Deciziile Fitch și Moody’s oferă Spaniei o poziție mai bună în fața investitorilor internaționali, reducând costurile de finanțare și consolidând încrederea în stabilitatea economică a țării. Dacă tendința se menține, Madridul ar putea deveni un model de revenire economică, într-un context european marcat de incertitudini.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube