Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat că va sesiza Comisia Europeană (CE) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) în legătură cu abuzurile comise de Guvernul României împotriva angajaților din Aparatul de lucru al Executivului.

Decizia survine după protestul organizat pe 15 septembrie în Piața Victoriei de FNSA și alte șase federații sindicale.

Potrivit FNSA, șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, a cerut întocmirea unor liste nominale cu angajații care au participat la greva spontană. În adresa oficială, se preciza:

„Vă rugăm să ne comunicați persoanele care au participat, din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, la greva spontană organizată în data de 15.09.2025 de aparatul de lucru al Guvernului”.

Sindicaliștii denunță astfel de practici ca fiind abuzive și inacceptabile într-un stat membru UE.

Reacția FNSA

Președintele FNSA, Bogdan Șchiop, a declarat:

„Este inadmisibil ca în 2025, într-o țară europeană, Guvernul să caute să identifice și să intimideze propriii funcționari pentru simplul fapt că au participat la un protest legal. Asemenea metode nu doar că subminează drepturile angajaților, dar compromit credibilitatea României în fața partenerilor europeni și internaționali!”

Obiectivele sesizării către CE și OIM

Prin sesizarea oficială, FNSA solicită intervenția CE și OIM pentru:

Protejarea libertății sindicale și a dreptului constituțional de a organiza proteste;

Sancționarea practicilor de tip „listă neagră” împotriva salariaților;

Asigurarea că reforma administrației publice nu se transformă într-o vânătoare politică a angajaților incomozi.

FNSA avertizează că România riscă sancțiuni europene și internaționale dacă Guvernul nu oprește aceste practici și reamintește că respectarea Pilonului European al Drepturilor Sociale este esențială pentru menținerea credibilității și accesului la fondurile europene.

