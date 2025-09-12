Federațiile sindicale reprezentative din administrația publică locală anunță un protest la București, pe 15 septembrie, împotriva planurilor Guvernului de reducere a personalului din domeniu.

O delegație a manifestanților va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, a precizat Ringo Dămureanu, președintele Sindicatului Național Forța Legii.

Ringo Dămureanu a atras atenția că măsurile anunțate riscă să afecteze grav funcționarea administrației locale:

„În primul rând, nu este echitabil, pentru că, vedeţi, la aceeaşi categorie de locuitori sunt primării cu personal mai mult sau mai puţin, pe de altă parte, fenomenul îmbătrânirii şi plecărilor naturale din sistem împreună cu cel al neîntineririi reprezintă ameninţări grave la adresa administraţiei publice locale. Practic, nu mai avem oameni noi care să vină în sistem, tineri absolvenţi, personalul este oricum subdepăşit şi a se lua măsuri din acestea pur contabile, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceva util pentru administraţia publică.”

Nemulțumirile sindicaliștilor

Liderul sindical a subliniat că sindicatele susțin eficientizarea administrației, însă aceasta ar trebui să înceapă „de sus în jos” – prin reducerea funcțiilor de viceprimar, eliminarea consilierilor personali și diminuarea indemnizațiilor consilierilor locali, mai ales în comune și orașele mici.

„Sunt foarte multe măsuri de reformă pe care Guvernul ar putea să le ia, dar faptul că se reduc aşa, din pix, fără niciun fel de consultare, nu reprezintă ceea ce trebuie (…). În primul rând protestăm împotriva faptului că Guvernul a dorit să ia aceste măsuri fără să consulte. Ăsta este primul semnal de protest (…). Este necesară reluarea dialogului”, a adăugat Dămureanu.

Programul protestului

Potrivit organizatorilor, manifestația se va desfășura astfel:

10:00 – 11:00: Adunarea participanților în Piața Victoriei – alveola centrală;

11:00 – 13:00: Protest în Piața Victoriei;

13:00 – 14:00: Marș către Parcul Izvor;

14:00 – 15:00: Staționare la Palatul Parlamentului – alveola Parc Izvor;

după 15:00: Defluirea participanților.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.