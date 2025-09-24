Semnal de alarmă în sistemul medical românesc: doar 5% dintre sesizările de malpraxis sunt admise

Pacienții din România se confruntă cu șanse extrem de reduse de a obține dreptate în fața medicilor, arată datele oficiale obținute de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) de la Ministerul Sănătății. În perioada 2023–2024, din cele aproximativ 400 de sesizări de malpraxis depuse la nivel național, doar 15 (aproximativ 5%) au fost confirmate de comisiile de specialitate, toate fiind ulterior contestate în instanță.

Analiza FACIAS relevă că în 2023, din cele 219 sesizări aflate pe rol, doar 9 au fost confirmate ca malpraxis, raportate în București, Cluj, Timiș și Prahova, în timp ce în zece județe nu a fost înregistrată nicio sesizare. În 2024, din 167 de plângeri, doar 6 au fost confirmate, dintre care patru au fost deja contestate, iar opt județe nu au raportat nicio sesizare.

Problema majoră semnalată de FACIAS constă în modul în care multe sesizări au fost închise fără a fi analizat fondul problemei. În 2023 au fost clasate 31 de sesizări și în 2024 alte 6, majoritatea respinse din motive procedurale, cum ar fi imposibilitatea pacienților de a plăti onorariile experților sau neacceptarea tarifelor stabilite. Această barieră financiară face mecanismul actual inaccesibil pentru mulți pacienți și reduce șansele ca faptele de malpraxis să fie examinate corect, lăsând adevărate abuzuri nesoluționate.

FACIAS solicită Ministerului Sănătății o reformă urgentă a mecanismului de soluționare a sesizărilor de malpraxis, care să includă termene clare pentru rezolvarea cazurilor, eliminarea blocajelor financiare din faza de expertiză și un sistem transparent de urmărire a cazurilor contestate în instanță.

Situația evidențiată de FACIAS subliniază deficiențele grave ale sistemului de malpraxis din România, care pune pacienții într-o poziție dezavantajată, neputincioasă în fața abuzurilor medicale. Fără o intervenție rapidă și transparentă a autorităților, problemele persistente riscă să erodeze încrederea publicului în sistemul medical, lăsând victimele fără o cale efectivă de a obține dreptate. Reforma mecanismului de soluționare a sesizărilor nu mai este doar o necesitate administrativă, ci o urgență socială și morală.

