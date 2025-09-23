Epidemie de Ebola în RD Congo: 47 de cazuri confirmate și 25 de decese. Virusul Zaire, cel mai mortal dintre tulpini

Republica Democrată Congo se confruntă cu un nou focar de Ebola, confirmat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a raportat până ieri 47 de cazuri, dintre care 25 s-au soldat cu decese. Alte 10 cazuri și decese probabile sunt în curs de verificare.

Ministerul Sănătății din RDC a anunțat pe 4 septembrie că epidemia este provocată de virusul Zaire, cea mai periculoasă și comună tulpină a Ebola, responsabilă și de devastatorul focar din Africa de Vest (2014–2016).

De ce este atât de mortal?

Epidemiologii susțin că focarul are cel mai probabil la origine un „eveniment de spillover” – transmiterea virusului de la un animal infectat, precum liliecii, către oameni.

– transmiterea virusului de la un animal infectat, precum liliecii, către oameni. Virusul nu este identic cu tulpinile identificate anterior, ceea ce sugerează un nou episod de trecere inter-specii .

. Cazurile apar în zone izolate din provincia Kasai (Bulape, Mweka, Mushenge și Kakenge), unde accesul echipelor medicale este dificil.

(Bulape, Mweka, Mushenge și Kakenge), unde accesul echipelor medicale este dificil. Pacienții ajung târziu la tratament, cu forme avansate ale bolii, iar sistemele medicale locale sunt extrem de limitate, fapt care crește mortalitatea.

„Problema majoră este că pacienții, fiind în zone rurale izolate, se prezintă foarte târziu la spital, cu boala în stadii avansate, iar infrastructura medicală nu le poate oferi sprijinul necesar”, a explicat Peter Horby, epidemiolog la Pandemic Sciences Institute, Universitatea Oxford.

Totuși, izolarea regiunii ar putea limita răspândirea rapidă în alte zone, notează experții din Uganda implicați în combaterea Ebola și COVID-19.

Apel internațional pentru sprijin

OMS a solicitat 21 de milioane de dolari pentru susținerea răspunsului autorităților congoleze. Prioritățile sunt:

mobilizarea rapidă a cadrelor medicale,

identificarea timpurie a cazurilor,

implicarea comunităților locale,

furnizarea de tratamente,

limitarea transmiterii.

