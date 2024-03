Selly a rămas fără permis pentru 120 de zile și a fost amendat cu 3.300 de lei

Un bărbat în vârstă de 23 de ani din Craiova a fost prins de poliție sâmbătă, în timp ce conducea cu viteza de 236 de kilometri pe oră pe autostrada A1 București-Pitești. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 3.300 de lei și i s-a suspendat permisul pentru o perioadă de 120 de zile. Ulterior, vloggerul cunoscut Selly a confirmat că el era șoferul în cauză.

“Astăzi, 23 martie, în jurul orei 14:50, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat în trafic, pe Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, la km 35 al sensului de mers către Piteşti, un autoturism ce se deplasa cu 236 de km/h. Autoturismul a fost oprit, iar la volanul acestuia a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din municipiul Craiova.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă de 3.300 de lei, iar, ca măsură complemetară, polițiștii i-au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație”, se arată într-un comunicat al Poliție Române.

Reacția lui Selly: “Eram în drum spre Budeasa”

“Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret! Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, a transmis Selly, într-o postare pe Instagram.

Andrei Șelaru (Selly) s-a născut pe 28 februarie 2001 în Craiova, mama lui fiind profesoară de matematică, iar tatăl inginer silvic. Andrei a fost de mic foarte interesat de tot ceea ce se întâmpla în spatele camerelor, precum schimbarea perspectivei sau unghiului la TV. Acesta și-a petrecut o mare parte din copilărie în fața calculatorului, spunând uneori că internetul ar fi mai interesant decât lumea din jur. În prezent, Andrei Șelaru susține că petrecerea exagerată de timp în fața calculatorului nu este un lucru bun, scrie Wikipedia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!