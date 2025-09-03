Seismele de pe Marte confirmă existența unui nucleu solid, similar celui al Pământului

O echipă internațională de cercetători condusă de China a anunțat miercuri că nucleul interior al planetei Marte este solid, asemănător cu nucleul Pământului. Descoperirea se bazează pe analiza datelor seismice înregistrate de sonda NASA InSight, care a monitorizat peste 1.300 de marsquake-uri înainte de oprirea sa în 2022.

Sonda InSight a aterizat în 2018 pe o câmpie largă de lângă ecuatorul marțian și a oferit date prețioase despre structura internă a planetei. Studiile anterioare sugerau că nucleul lui Marte este lichid, însă cercetările recente arată că, deși mic, nucleul interior este solid, înconjurat de un nucleu exterior lichid format tot din metal topit.

Ce spun cercetătorii despre Marte

Potrivit cercetătorilor, nucleul solid se întinde de la centrul planetei până la o rază de aproximativ 613 kilometri, fiind probabil compus din fier și nichel, cu posibile adaosuri de elemente ușoare precum oxigenul. Nucleul exterior lichid se extinde până la aproximativ 1.800 de kilometri de centrul planetei.

Daoyuan Sun, unul dintre cercetătorii principali de la University of Science and Technology of China, a explicat că nucleul ar fi fost inițial complet lichid, iar procesul de cristalizare a nucleului interior ar fi început în trecut și ar putea continua și astăzi. Studiul a fost realizat pe baza a 23 de marsquake-uri slabe, înregistrate de InSight, cu epicentre aflate între 1.200 și 2.360 km distanță de sonda.

CITEȘTE ȘI – Studiu surprinzător: primatele cu degete mari au și creiere mai mari

Rezultatele sugerează că nucleul solid al lui Marte reprezintă aproximativ o cincime din raza planetei, o proporție similară cu cea a nucleului Pământului, deși asemănarea ar putea fi întâmplătoare.

Specialiști precum Nicholas Schmerr de la University of Maryland atrag atenția că există încă multe necunoscute despre forma exactă și compoziția nucleului interior și exterior, iar cu sonda InSight oprită, nu vor mai exista noi înregistrări de seisme marțiane.

Studiile viitoare și modelele mai detaliate vor fi esențiale pentru a înțelege cum s-a format nucleul interior al lui Marte și ce informații oferă despre istoricul câmpului magnetic al planetei, care în prezent lipsește, posibil din cauza cristalizării lente a nucleului solid.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.