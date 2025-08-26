Studiu surprinzător: primatele cu degete mari au și creiere mai mari

Un studiu recent arată că primatele cu degete mari și mai ales cu police (degetul mare al mâinii) mai lungi tind să aibă și creiere mai mari – o descoperire care sugerează că inteligența și dexteritatea manuală au evoluat împreună.

Ne imaginăm un scenariu evolutiv în care un primat – sau un om – devine mai inteligent și, odată cu asta, apare abilitatea de a planifica acțiuni și de a-și folosi mâinile mai eficient. Cei care aveau degete mari mai lungi și mai multă precizie în manipularea obiectelor aveau șanse mai mari de succes, a explicat dr. Joanna Baker, autoarea principală a studiului de la Universitatea din Reading.

Rezultatele, publicate în revista Communications Biology, se bazează pe analiza masei cerebrale și a proporțiilor mâinii la 94 de specii de primate, inclusiv cinci rude dispărute ale omului. Cercetătorii au descoperit că oamenii și majoritatea homininilor au police semnificativ mai lungi decât ar fi de așteptat, raportat la dimensiunea mâinii. Dar, odată ce este luată în calcul mărimea creierului, oamenii nu mai ies din tiparul general al primatelor.

Avem, într-adevăr, creiere mari și degete mari lungi, dar relația dintre cele două este prezentă la toate primatele. Cu cât ai degetul mare mai lung, cu atât ai un creier mai mare, indiferent de specie, a adăugat Baker.

Singura excepție a fost specia dispărută Australopithecus sediba, care avea un police neobișnuit de lung, chiar și raportat la dimensiunea creierului – probabil o adaptare la viața între sol și copaci.

Mai mult, analiza arată că dimensiunea mai mare a neocortexului – zona creierului responsabilă de gândire, simțuri și planificarea acțiunilor – este cea care corelează cu lungimea degetului mare, nu alte regiuni legate strict de mișcare, cum ar fi cerebelul.

Totuși, studiul nu confirmă că lungimea policelelor poate fi folosită ca indicator direct al folosirii uneltelor. „Am fi așteptat o diferență mai vizibilă la hominini, dar aceasta nu a apărut”, recunosc autorii.

Specialiști independenți, precum dr. Fotios Alexandros Karakostis de la Universitatea din Tübingen, spun că cercetarea sprijină ideea unei co-evoluții între mâini și creier, dar că explicația completă va necesita integrarea altor caracteristici anatomice ale mâinii și simulări biomecanice.

