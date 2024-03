S-a hotărât. Ce face Guvernul în cazul Roșiei Montane

Guvernul nu va împiedica publicarea hotărârii Curții de Arbitraj Comercial Internațional (ICSID) de la Washington, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin. Acesta a subliniat că, într-o primă etapă, după pronunțarea și anunțarea hotărârii de către ICSID, Guvernul va informa presa despre acest fapt și va face disponibilă comunicarea oficială pe site-ul instituției respective.

“Noi suntem în aşteptare (…) La ce ne aşteptăm în această seară la ceea ce, juridic, am înţeles că se numeşte un dispozitiv al deciziei, care constă în, foarte pe scurt, enunţul verdictului, enunţul deciziei, dar nu decizia în sine. (…) Decizia în sine poate consta într-un document cu până la 1.000 de pagini. (…) Nu avem decât acest dispozitiv al deciziei în această noapte, dar părţilor aflate în litigiu, tribunalul, în timp util, adică aproape imediat, le va înmâna şi acele 1.000 de pagini care conţin decizia. Ele sunt sub secret, sub ultra confidenţialitate, conform standardelor instanţei de arbitraj, nu ale noastre. De ce – pentru că se intră după comunicarea acestui dispozitiv al deciziei într-un interval de 20 de zile în care oricare dintre părţile aflate în litigiu trebuie să comunice Curţii de arbitraj dacă are vreo obiecţie asupra vreunei informaţii din acele 1.000 de pagini, e metaforic 1.000 de pagini, nu ştim cât va avea (…) Ce pot să vă spun, că Guvernul român este pregătit să comunice tribunalului de arbitraj când i se va cere opinia că nu avem nicio pretenţie să ţinem ceva la secret. Premierul a anunţat-o, deja, dar mai e o parte. Şi va trebui să aşteptăm ca în aceste 20 de zile să aflăm dacă cealaltă parte are vreo pretenţie ca decizia să fie publicată parţial”, a declarat Mihai Constantin.

El a precizat că după acest interval de 20 de zile în care ICSID ia la cunoştinţă de opinia celor două părţi se face public “ceea ce ambele părţi au fost de acord să se facă public”.

“România nu va avea nicio pretenţie ca această decizie să fie în vreun fel necomunicată”, a spus Constantin.

