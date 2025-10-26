Studiul ESPAD 2024, efectuat pe un eșantion de peste 8.500 de elevi români, arată că țara noastră se confruntă cu un tablou tot mai complex al dependențelor juvenile

România se află sub media europeană, în privința consumului de droguri în școli, dar depășește media UE la alcool, fumat, jocuri de noroc și dependența online, potrivit datelor din studiul ESPAD 2024. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că, deși rezultatele pot părea încurajatoare în privința drogurilor, realitatea este departe de a fi una liniștitoare, în condițiile în care sistemul nu dispune de suficienți specialiști pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, scrie Agerpres.

„E adevărat că stăm mai bine decât alte state europene la consumul de droguri în școli, dar nivelul rămâne îngrijorător. În schimb, suntem peste media europeană la alcool, fumat, jocuri de noroc și dependența de internet”, a declarat Daniel David, într-o dezbatere la Sibiu. Ministrul a precizat că lipsa unei rețele coerente de sprijin psihologic și medical pentru tineri amplifică problema. „Avem prea puțini specialiști formați după protocoale științifice, iar centrele de intervenție sunt insuficiente”, a adăugat el.

David a atras atenția că, deși în ultimii ani au fost organizate mii de acțiuni de prevenire în școli, acestea au fost adesea fragmentate și lipsite de coordonare. Ministerul Educației propune un model structurat pe trei direcții: asigurarea unui perimetru sigur în jurul școlilor, campanii de conștientizare pentru elevi și introducerea în curriculum a unor cursuri dedicate – „Stil de viață sănătos” și „Autocunoaștere personală” – care abordează teme, precum consumul de alcool, fumatul, alimentația și sănătatea emoțională.

Problema lipsei specialiștilor a fost subliniată și de Ciprian Băcilă, președintele ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie, care a atras atenția că România are doar 260 de medici psihiatri pediatrici, adică cinci la suta de mii de locuitori, de șase ori mai puțini decât Germania. „Există județe fără nici un specialist, iar în multe zone rurale serviciile de sănătate mintală lipsesc complet”, a precizat acesta.

În același context, Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației „Salvați Copiii”, a vorbit despre amploarea fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor: 14% dintre elevi au jucat pe bani, aproape jumătate au fumat, iar opt din zece au consumat alcool. „Unul din doi adolescenți are risc ridicat de dependență digitală, iar România este pe locul patru în Europa la consumul de tutun în rândul tinerilor”, a avertizat Alexandrescu.

Raportul ESPAD 2024, realizat în 37 de țări europene, confirmă aceste date: 50% dintre adolescenții români au încercat țigări electronice, 80% consumă alcool, iar unul din patru are acces la jocuri de noroc. Studiul, efectuat pe un eșantion de peste 8.500 de elevi români, arată că țara noastră se confruntă cu un tablou tot mai complex al dependențelor juvenile, unde lipsa specialiștilor și implicarea insuficientă a părinților amplifică vulnerabilitățile unei generații, expuse la tentațiile unei lumi digitale fără limite.

