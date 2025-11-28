România și Italia au arestat 19 suspecți într-o operațiune de combatere a traficului de persoane

Europol a sprijinit recent două operațiuni internaționale care au vizat rețele organizate de trafic de persoane și exploatare sexuală, coordonate în Franța, Spania, Italia și România. În total, 29 de suspecți au fost arestați, victimele au fost protejate, iar bunuri și sume importante de bani au fost confiscate, potrivit Europol.

Franța și Spania: destructurarea unei rețele chineze de trafic sexual

Operațiunea comună Franța-Spania a vizat un grup de crimă organizată chinez, activ de mai mulți ani, implicat în exploatarea sexuală a femeilor în mai multe state membre UE. Rețeaua folosea apartamente închiriate pe termen scurt, cunoscute drept „sex tours” sau „carousels”.

Pe 4 noiembrie, au fost efectuate 15 percheziții (9 în Spania și 6 în Franța), fiind descoperite 37 de victime, dintre care 34 în Franța și 3 în Spania. Zece suspecți au fost arestați, iar șapte dintre aceștia au fost plasați în arest preventiv. Autoritățile au confiscat 47.000 de euro în numerar, 160.000 de euro din conturi bancare, 126 de telefoane mobile, un autovehicul, 40 de obiecte de lux și mai multe echipamente electronice.

Victimele, majoritatea femei chineze, au fost recrutate prin call-center-e din China, Spania și Franța. Unele știau că vor fi implicate în prostituție, însă condițiile reale de exploatare le-au fost ascunse. Altele credeau că pleacă în UE pentru locuri de muncă legitime, fiind ulterior constrânse să se prostitueze. Europol a facilitat schimbul de informații și coordonarea transfrontalieră a operațiunii.

Italia și România: destructurarea unei rețele românești de trafic de persoane

O altă operațiune, desfășurată de Italia și România, a vizat un clan românesc din Iași, activ de peste 20 de ani, implicat în exploatarea sexuală a tinerei fete. Grupul avea legături cu cetățeni albanezi implicați în exploatare sexuală în Roma.

CITEȘTE ȘI – Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România. Curtea de Apel din Salonic a respins joi noua cerere de extrădare

Pe 18 noiembrie, au fost efectuate 25 de percheziții (20 în România și 5 în Italia), fiind arestați 19 suspecți, iar două persoane au fost puse sub control judiciar. Autoritățile au confiscat 20.000 de euro, 10 proprietăți imobiliare, 8 autovehicule de lux, arme albe și de foc, bijuterii, documente și echipamente electronice. Rețeaua a folosit tehnica „lover boy” pentru a recruta și manipula victimele, obligându-le la prostituție în Roma și generând profituri estimate la 1,7 milioane de euro.

Eurojust și Europol au coordonat ancheta internațională, asigurând suport analitic și cooperare transfrontalieră. Operațiunea a fost sprijinită financiar de Comisia Europeană prin rețeaua ON, administrată de Direcția Italiană pentru Investigații Antimafia (DIA).

Importanța cooperării internaționale

Aceste operațiuni subliniază amenințarea constantă pe care o reprezintă rețelele de trafic de persoane și necesitatea cooperării internaționale pentru combaterea lor. Traficul de persoane este o formă modernă de sclavie, care vizează exploatarea vulnerabililor în scop economic și afectează victime de toate vârstele și genurile. Autoritățile fac apel la atenție sporită și la recunoașterea semnelor de risc pentru a proteja potențialele victime.

Țările participante și agențiile implicate:

Franța: Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), Direcția Teritorială de Poliție Judiciară Montpellier

Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), Direcția Teritorială de Poliție Judiciară Montpellier Spania: Policía Nacional – Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF)

Policía Nacional – Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) Italia: Polizia di Stato – Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo, Procura Distrettuale di Roma

Polizia di Stato – Squadra Mobile Roma și Servizio Centrale Operativo, Procura Distrettuale di Roma România: Poliția Română – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.