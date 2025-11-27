5.7 C
Sorin Oprescu nu va fi extrădat în România. Curtea de Apel din Salonic a respins joi noua cerere de extrădare

JustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
Catalin Serban
sorin oprescu salonic
Foto Facebook Media pe bune, 5 octombrie 2025

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne în Grecia, după ce Curtea de Apel din Salonic a respins, joi, a doua cerere de extrădare făcută de statul român.

Sorin Oprescu nu a fost prezent la ședința de judecată de la Curtea de Apel din Salonic, el fiind internat în spital, potrivit Antena 3 CNN.

De altfel, avocatul lui Sorin Oprescu a prezentat în instanță dovezi ale stării de sănătate precare, potrivit cărora fostul edil nu ar putea să își îngrijească sănătatea în închisoare, cu atât mai puțin în penitenciarele din România.

Decizia Curții de Apel din Salonic nu este definitivă, ea putînd fi atacată cu apel.

Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțarea condamnării

Aceasta este a doua oară când se încearcă extrădarea lui Sorin Oprescu, fără succes.

Fostul primar general Sorin Oprescu are de executat o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție. Anchetatorii români au stabilit că fostul primar a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor.

Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia.

El a fost prins pentru prima dată în același an, însă justiția din Grecia a refuzat extrădarea lui, pe motiv că în România condițiile din penitenciare nu sunt corespunzătoare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că în prezent moment condițiile de detenție oferite de România sunt la standarde europene iar impedimentul invocat anterior de autoritățile elene a dispărut.

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban
Ultima oră
Pe aceeași temă

