România va fi prezentă în structura de conducere a Organizației Internaționale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS), după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a fost aleasă membru al Comitetului Executiv pentru perioada 2026–2027. Decizia a fost adoptată în cadrul Adunării Generale a IOPS, desfășurată la Istanbul, între 5 și 7 noiembrie 2025.

Reprezentată de vicepreședintele Daniel Armeanu, ASF va participa direct la definirea direcțiilor strategice privind reglementarea, sustenabilitatea și protecția participanților la fondurile de pensii private. Alegerea României în acest for internațional confirmă progresul sistemului național de pensii administrate privat și reputația sa în creștere, în rândul autorităților de supraveghere.

„Accesul României în conducerea IOPS este o recunoaștere a maturității sistemului nostru financiar și a capacității de a contribui la stabilitatea pe termen lung a pensiilor private”, a declarat Alexandru Petrescu, președintele ASF.

La reuniunea de la Istanbul, Daniel Armeanu a subliniat nevoia unor plăți sustenabile și periodice pentru viitorii pensionari, ca măsură de protecție și echitate intergenerațională. Discuțiile din cadrul IOPS au vizat, printre altele, modelele optime de administrare a fondurilor private de pensii și modul în care acestea pot asigura venituri constante după retragerea din activitate.

Fondată în 2004, IOPS reunește 90 de autorități de supraveghere din 79 de state, printre care se numără OCDE și Banca Mondială, și reprezintă cea mai amplă platformă globală de colaborare în domeniul pensiilor private. România este membru al organizației din 2007.

Comitetul Executiv, principalul organ decizional al IOPS, are un mandat de doi ani și reunește între 5 și 15 membri din cel puțin trei continente. Acesta coordonează strategia și relațiile instituționale ale organizației la nivel internațional.

Prin acest nou rol, ASF își consolidează poziția în rețeaua internațională de reglementare financiară, urmând să promoveze la nivel global principii de transparență, stabilitate și echitate în administrarea pensiilor private.

