Primarul Romei declară zi de doliu după moartea muncitorului român Octav Stroici în prăbușirea Torre dei Conti. Italia deschide anchetă.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de miercuri drept zi de doliu în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval aflat lângă Forul Roman și Colosseum, scrie România Europa Liberă.

Tragedia, petrecută în timpul lucrărilor de restaurare a structurii istorice, a emoționat profund atât comunitatea italiană, cât și cea românească.

Monumentul istoric i-a luat viața muncitorului român

Originar din Suceava, România, Stroici lucra la consolidarea turnului în momentul prăbușirii. Echipele italiene de salvare au lucrat 11 ore pentru a-l scoate de sub dărâmături, timp în care bărbatul a rămas conștient.

Din păcate, starea sa s-a agravat pe drum spre spital, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes.

Primarul Gualtieri și-a exprimat profundele condoleanțe, afirmând că Roma „împărtășește durerea familiei, colegilor și celor dragi lui”.

El a mulțumit, de asemenea, pompierilor, poliției și echipelor de salvare pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă într-o situație atât de tragică și complexă.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis și ea condoleanțe, descriind moartea lui Stroici drept „o pierdere tragică” și exprimând solidaritate cu familia sa.

Ancheta s-a deschis pentru ucidere din culpă

Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, încercând să stabilească motivele și eventualele neglijențe care au dus la prăbușirea structurii.

