Roma va avea zi de doliu miercuri pentru muncitorul român mort în prăbușirea Torre dei Conti

De către
Catalin Serban
-
0
14
roma doliu muncitor român mort
Roma doliu muncitor român mort

Primarul Romei declară zi de doliu după moartea muncitorului român Octav Stroici în prăbușirea Torre dei Conti. Italia deschide anchetă.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de miercuri drept zi de doliu în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în urma prăbușirii parțiale a Torre dei Conti, un turn medieval aflat lângă Forul Roman și Colosseum, scrie România Europa Liberă.

Tragedia, petrecută în timpul lucrărilor de restaurare a structurii istorice, a emoționat profund atât comunitatea italiană, cât și cea românească.

Monumentul istoric i-a luat viața muncitorului român

Originar din Suceava, România, Stroici lucra la consolidarea turnului în momentul prăbușirii. Echipele italiene de salvare au lucrat 11 ore pentru a-l scoate de sub dărâmături, timp în care bărbatul a rămas conștient.

Din păcate, starea sa s-a agravat pe drum spre spital, iar eforturile de resuscitare nu au avut succes.

Primarul Gualtieri și-a exprimat profundele condoleanțe, afirmând că Roma „împărtășește durerea familiei, colegilor și celor dragi lui”.

El a mulțumit, de asemenea, pompierilor, poliției și echipelor de salvare pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă într-o situație atât de tragică și complexă.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis și ea condoleanțe, descriind moartea lui Stroici drept „o pierdere tragică” și exprimând solidaritate cu familia sa.

Ancheta s-a deschis pentru ucidere din culpă

Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, încercând să stabilească motivele și eventualele neglijențe care au dus la prăbușirea structurii.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!