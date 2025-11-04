Soția muncitorului decedat a urmărit întreaga operațiune de la fața locului, alături de ambasadorul României la Roma, Gabriela Dancău

Muncitorul român prins sub ruinele turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei a murit luni noapte, după o operațiune de salvare care a durat aproape 12 ore, potrivit BBC.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava și stabilit la periferia Romei, efectua lucrări de restaurare la clădirea istorică aflată în apropierea Colosseumului și a Forumului Roman.

După ore întregi de eforturi contracronometru, echipele de salvare italiene au reușit să-l elibereze, însă inima lui Stroici s-a oprit în ambulanță, iar medicii de la spitalul Umberto I nu au mai reușit să-l readucă la viață, deși resuscitarea a durat aproape o oră. Alți doi muncitori români au fost răniți în urma prăbușirii, unul dintre ei fiind în stare critică.

Premierul italian Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei, exprimându-și recunoștința față de pompierii care au intervenit „cu curaj și dăruire” în condiții extrem de riscante.

La rândul său, Nicuşor Dan, președintele României, a transmis un mesaj de solidaritate și apreciere pentru „efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”, exprimându-și „profunda tristețe” pentru pierderea compatriotului român.

Incidentul, produs în timpul lucrărilor de consolidare a turnului medieval înalt de 29 de metri, este anchetat de procurorii din Roma. Potrivit prefectului capitalei italiene, Lamberto Giannini, intervenția pompierilor a fost „una de o complexitate excepțională”, existând riscul permanent al unei noi prăbușiri.

Soția muncitorului a urmărit întreaga operațiune de la fața locului, alături de ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău.

Torre dei Conti, unul dintre cele mai vechi monumente din Roma, era închis publicului de mai mulți ani și se afla într-un amplu proces de restaurare.

