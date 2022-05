Reacții, după ce Cristi Danileț a fost respins pe postul de judecător la CRR

Cristi Danileț a fost respins pentru funcția de judecător la CCR, însă în spațiul public au apărut o serie de critici și comentarii, după ce Bogdan Licu a fost votat pentru a ocupa această funcție în următorii 9 ani.

Parlamentarii USR vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea privind desemnarea actualului procuror general adjunct Bogdan Licu în funcţia de judecător constituţional, imediat după ce aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial, a anunţat deputatul Stelian Ion.

Fostul ministru de justiție a afirmat că „Bogdan Licu a plagiat tocmai din lucrarea judecătorului Cristi Danileţ, pe care l-a avut drept contracandidat”.

„Este foarte trist, vom ataca la Curtea Constituţională această numire. Am observat şi din dosarul de candidatură, nu s-a depus de către candidatul Bogdan Licu actul de studii, nu s-a depus acea diplomă de licenţă contestată, pe care am văzut-o prin presă, din care am aflat notele foarte mici obţinute la sfârşitul facultăţii. De asemenea, nu s-au depus alte acte relevante. Vom ataca şi sub aspect procedural, este foarte greşit modul în care s-a desfăşurat activitatea de audiere la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, unde în final s-a dat un vot pentru toţi candidaţii odată, lipsindu-ne de posibilitatea de a avea un aviz negativ”, a mai susţinut Stelian Ion.

O reacție a avut și europarlamentarul USR Dragoș Pîslaru.

Bogdan Licu și Iulia Scântei, noii judecători ai CCR

Mai jos aveți și discursului lui Cristi Danileț susținut.

