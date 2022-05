Bogdan Licu și Iulia Scântei, noii judecători ai CCR 

Procurorul Bogdan Licu și senatoarea Iulia Scântei au fost numiți, marți, judecători la Curtea Constituțională din partea Camerei Deputaților, respectiv a Senatului. Cei doi sunt numiți pentru un mandat de 9 ani.

Bogdan Licu a fost numit judecător la Curtea Constituțională după ce a fost propus de PSD și a primit 208 voturi, marți, în plenul Camerei Deputaților. Cristi Danileț, propunerea USR, a primit 59 de voturi, iar Ioan Sabău-Pop, propus de AUR, 34 de voturi. Licu îl va înlocui pe actualul președinte al CCR, Valer Dorneanu.

„Vreau să vă spun tuturor că este o onoare pentru mine să fiu aici, în faţa dumneavoastră. Despre mine pot să vă spun că sunt magistrat, am o vechime de peste 25 de ani în magistratură, am parcurs aproape toate etapele profesionale în cadrul Ministerului Public, de la procuror cu funcţie de execuţie până la prim-adjunct al procurorului general. În două situaţii am fost şi procuror general interimar, în anul 2016 pentru trei luni şi în anul 2019 pentru 10 luni. Am fost şi membru al Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreşedinte la CSM şi sunt pregătit să preiau mandatul de judecător la Curtea Constituţională”, a afirmat Licu în plenul Camerei Deputaților, potrivit Agerpres.

Iulia Scântei (propunerea PNL) a fost aleasă cu 76 de voturi „pentru”, 34 de voturi fiind „contra”.

Pentru Peter Kovacs (fost senator UDMR propus de USR) au fost 22 de voturi „pentru” și 88 „contra”.

Pentru Radu Ghidău (fost deputat PNŢCD – propus de AUR.) au fost 12 voturi „pentru” și 98 „contra”.

„Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră de astăzi, un vot onorant și un vot care mă obligă. Mă obligă să continui ceea ce am făcut vreme de șase ani, să apăr drepturi și libertăți aici, în Senatul României, cu votul ieșenilor acordat în două rânduri, în 2016 și în 2020.

De data aceasta prin votul dumneavoastră, prin încrederea dumneavoastră și cu sprijinul Partidului Național Liberal, care m-a propus pentru această onorantă funcție de judecător constituțional, îmi voi folosi și voi exercita atribuțiile de judecător constituțional pentru a merge mai departe în ceea ce privește consolidarea democrației constituționale în România, pentru ca România să rămână membru cu drepturi depline parte a lumii libere și a comunității euro-atlantice”, a spus după anunțarea rezultatului Iulia Scântei, informează Mediafax.

Ea a ținut să le mulțumească și ieșenilor, din partea cărora a fost aleasă parlamentar.

„Nu este o încetare a mandatului meu de reprezentativitate pe care ei mi l-au acordat. Voi să îi reprezint și pe ei acolo unde voi fi îmi voi exercita mandatul de judecător constituțional, apărându-le drepturile și libertățile potrivit Constituției, cu bună credință și cu priceperea juridică pe care mi-o cunosc”, a mai Scântei.

Curtea Constituţională este compusă din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Dintre aceştia, trei sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de preşedintele României. Curtea se înnoieşte cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani.

