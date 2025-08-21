Qualcomm lansează Snapdragon W5 Gen 2 cu conectivitate prin satelit, dar fără creșteri de performan

Qualcomm a anunțat astăzi procesoarele Snapdragon W5 Gen 2 și W5+ Gen 2, cea mai nouă platformă destinată ceasurilor inteligente, la peste trei ani de la debutul primei generații.

Cea mai importantă noutate este conectivitatea prin satelit, care le va permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje atunci când nu există semnal celular, prin rețeaua NB-NTN, în colaborare inițială cu Skylo. Funcția este gândită pentru situații de urgență, cum ar fi accidente în zone izolate sau lipsa telefonului mobil.

Al doilea upgrade major este integrarea Location Machine Learning 3.0, ce îmbunătățește precizia GPS cu până la 50%, inclusiv în medii dificile, precum canioane sau orașe dense. În plus, noul modem este cu 20% mai mic și mai eficient energetic, o optimizare esențială pentru dispozitivele purtabile.

Dincolo de aceste îmbunătățiri, platforma rămâne pe aceeași arhitectură de 4nm și folosește aceleași nuclee Cortex-A53. Modelul W5+ Gen 2 adaugă însă un co-procesor pe 22nm, în timp ce Google va folosi versiunea standard pe noul Pixel Watch 4, cu optimizări proprii.

Suntem încântați că Snapdragon W5 Gen 2 echipează noul Pixel Watch 4, aducând performanță, eficiență și capabilități care pot salva vieți, cum este comunicarea prin satelit pentru urgențe, a declarat Sandeep Waraich, Senior Director Google Wearables.

Deși nu aduce salturi în performanță, Qualcomm mizează pe autonomie, conectivitate și funcții de siguranță, considerate prioritare pentru viitorul smartwatch-urilor.

