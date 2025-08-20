Google Docs primește funcție de citire audio cu Gemini AI

Google a anunțat lansarea unei noi funcții pentru Google Docs, care permite transformarea documentelor în versiuni audio generate de inteligența artificială Gemini. Utilizatorii pot acum să asculte conținutul redactat, alegând diferite voci și viteze de redare.

Funcționalitatea nu este rezervată doar autorilor documentelor. Cei care primesc acces la un fișier pot asculta textul folosind meniul Tools > Audio > Listen to this tab. În plus, autorii pot introduce un buton audio direct în document, prin opțiunea Insert > Audio, pentru ca cititorii să poată porni redarea cu un singur click, scrie The Verge.

Noua opțiune este momentan disponibilă doar pentru documente scrise în limba engleză și pe desktop, fiind accesibilă utilizatorilor Google Workspace cu planuri business, enterprise sau educaționale, dar și celor cu abonamente AI Pro și Ultra.

Inițiativa marchează un pas suplimentar față de planurile anunțate în aprilie, când Google a vorbit despre posibilitatea de a transforma documentele în „podcasturi AI”. Noua funcție pare însă mai practică pentru cei care vor pur și simplu să asculte ceea ce au scris sau le-a fost distribuit.

